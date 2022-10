Head pead: Päts astub suurde seltskonda

Oma mees, Konstantin Päts

Reedel avatakse Tallinnas Konstantin Pätsi pea. Pea, mille idee autorid on kujur Vergo Vernik ja arhitekt Toivo Tammik, on raiutud Rootsist hangitud graniidist ning mälestusmärgi alus on väljast vooderdatud Hiina graniidiga. Internetis on seejuures juba jõutud nalja teha, et sarnaselt mõne teise kujuga on Pätsi pea järgi edaspidi võimalik ära öelda, mis ilm parasjagu on.