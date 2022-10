Laupäeval esitletakse raamatut Paide teatri tegemistest

Esitlusel toimub vestlus teatri meeskonnaga, mida juhib Paide teatri kaasteeline, sõber, mõttekaaslane ja saadik Steven-Hristo Evestus.

Mäluraamat on atlas, mille lehekülgedel kaardistatakse ühtaegu juba käidud radu, neid, mis on avastatud ja maha märgitud möödunud Paide teatri hooaja lavastuste loomise käigus, ent tehakse ka põikeid tundmatusse, avastamata sügavustesse, et uurida, millised dramaturgilised struktuurid ja võtted võiksid muutuda reisidokumentideks, mis lubaksid lugejail ületada igimuutuvaid piire mäletamise ja unustamise maastikel.

Näitleja Kirill Havanski sõnul on tegu Paide teatri fotoalbumiga, mis toob kokku erinevad pildid, tekstid, mõtted ja mälestused: «Mulle tundub, et see raamat annab lugejale võimaluse piilude meie teatri kulisside taha, elada korra meiega koos selles, mis on tänaseks juba möödanik. Ja mulle on isiklikult ka väga oluline, et sellest kõigest – selle meeskonna Paide teatrist –, jääks alles mingisugune dokumentatsioon. Mäletamiseks. Ja edasi minemiseks.»