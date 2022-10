KULTUURIS KUUM ⟩ Tehnikaajakirjanik Sten Kohlmann räägib Disco Elysiumi saatusest

Hiljuti tabas mängumaailma uudis, et ZA/UMi loomingulise rühmituse tuumik on stuudiost välja puksitud. Mida see Disco Elysiumi võimaliku järje jaoks tähendab ja kas järge on üldse enam oodata? Postimehe taskuhäälingut «Kultuuris kuum» külastas Postimehe tehnikaajakirjanik Sten Kohlmann, kellega tuli jutuks Disco Elysium, aga ka Eesti videomängukultuur ning praeguse aja kuumimad videomängud.