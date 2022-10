Dramamama ja Jaxy: targad, kes ei torma

Vennad Ott Jalakas (vasakul) ja Mikk Tammepõld. Üks ansamblist Jaxy, teine ansamblist Dramamama. Plaati on põhjust esitleda mõlemal.

Kõige paremad lood on ju ikka muinasjutud… need jäävad meelde.

Nii et elasid kord kaks venda. Ühe nimi Mikk Tammepõld ja teise nimi Ott Jalakas. Mikk tuntud eelkõige ansamblitest Brides In Bloom ja Dramamama, Ott ansamblist Jaxy. Ott vanem ja Mikk noorem. Ott hakkas varem bändi tegema, 90ndatel, ja Mikk hiljem, nullindatel. «Ott ja Mikk on vennad ning teineteist muusikaliselt mõjutanud ning Ott ka Mikule esimesed duurid selgeks õpetas,» reklaamitakse Dramamama ja Jaxy plaatide ühiseid esitluskontserte.