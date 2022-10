Kuldse häälega Anett andis välja selle aasta ainulaadseima albumi

Uus album «Late to the Party» on märgiline just live-salvestussessiooni aspektist, sest valmis Aneti soovist püüda plaadile elava muusika energiat: «Albumi «Late to the Party» võtsime linti minu jaoks täiesti uutmoodi, nii on sellel ja selle sünnil mu südames kohe täiesti eraldi väga tähendusrikas lahter. Kuna pandeemia tõttu oleme me kõik möödunud aastate jooksul olnud omajagu palju isoleeritud ja seetõttu ka live-muusika ja -elamusteta, tundsin ülitugevalt puudust sellest kirjeldamatust ja vahetust publiku energiast, mida tunnen laividel, ja mis tahest-tahtmata mõjutab ka alati seda, kuidas muusika parasjagu selles momendis ellu ärkab.