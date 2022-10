Algab võimas muusikafestival

«Klaverimuusika on äärmuslikult terviklik. Ühest küljest on ta väga intiimne, romantiline ja lüüriline, teisalt aga majesteetlikult suurejooneline. Kogu maailma ajaloos pole ühtegi teist pilli, mis täidaks üksi kahe poolega kontserdi – klaveriõhtu on ainulaadne kultuurivorm. Klaver on väljendusjõult tohutult võimas, nagu sümfooniaorkester; sisult põimib klaverimuusika võrratuks tervikuks filosoofia ja poeesia,» täpsustab klaverile pühendatud festivali olulisust kunstiline juht Sten Lassmann.