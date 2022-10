Põnev! Vaata, mitu laulu esitati Eesti Laul 2023 konkursile

«Tulemas on erakordselt põnev võistlus,» ütleb Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula konkursile esitatud lugude põhjal. Tähtajaks laekus 217 laulu, neist eestikeelseid 92 ja võõrkeelseid 125.

Rahula sõnul on konkursil soovinud kaasa lüüa nii laia publiku jaoks uued tegijad kui ka paljud tuntud artistid ja autorid, kellest mõnelgi on varasem Eesti Laulu ja Eurovisiooni kogemus. «Valik on äge ja žüriil saab olema keeruline.»