INTERVJUU ⟩ Clawfingeri laulja: ma olen leppinud, et mõned meid lihtsalt vihkavad

Clawfingeri solist Zak Tell tunnistas kontserdi eel Postimehele antud intervjuus, et aastad on möödunud, ent Eestist jäänud emotsioon on jätkuvalt suurepärane. Samuti rääkis laulja, et on nii palju vanemaks saanud, et ei muretse enam eriti selle pärast, kas tema sõnum jõuab kõigile kohale. Pigem on tal hea meel, et inimesed Clawfingerist endiselt huvitatud on ja aina uued inimesed nende muusika vastu huvi tundma on hakanud.