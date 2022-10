Maarja Pärtna esitleb Puändis proosaluulekogu «Elav linn»

Raamatu esimene pool räägib kohtumistest Tartus elavate linnaloomadega, siilide ja varjupaigakoertega, kodukakkude ja kobrastega. Teose teine pool vaatleb üksikisiku suhet raskesti tajutavate üleilmsete keskkonnamuutustega, seob kliimamuutuse ja ökotsiidi kohalike oludega ning annab hääle Purtse jõele, mis on olnud üks Eesti reostatuimaid jõgesid.

«Elav linn» on Maarja Pärtna viies raamat. Ta on Juhan Liivi luuleauhinna, Gustav Suitsu luuleauhinna ja Tartu noore kultuurikandja aunimetuse laureaat. Luulekogu «Elav linn» on toimetanud Ene-Reet Soovik, kujundanud Lilli-Krõõt Repnau ja kirjastanud Tedretäht.