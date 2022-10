Milline on kõige piinlikum selle hooaja tõsielusari?

«Rannamaja»

Aga asun asja juurde: «Rannamaja» on sel aastal eetrisse paisatud juba kolmandat korda. Minust on sarja esimesed hooajad seni puutumata jäänud, kuid meediast pärit kilde on ka varasematel aastatel silma hakanud. Kõrvaltvaataja muljena on sellest jäänud väga halb eelarvamus ja kui ma nüüd kolmanda hooaja kolm esimest osa ära vaatasin, siis on see halb eelarvamus vaid kinnitust saanud. Minu edetabelis on «Rannamaja» kõige viimasel pulgal, see on lihtsalt täielik saast ja mul on kahju nendest inimestest, kes sellesse saatesse osalema on läinud.