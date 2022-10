KULTUURIS KUUM ⟩ Ajaloomuuseumi direktor: Maarjamäele võiks rajada 20. sajandi ajaloopargi

Maarjamäe memoriaali ümber on tekkinud kaks peamist narratiivi. Esimene on see, et ajaga on ta muutunud arhitektuuriliseks ansambliks, ja teine narratiiv ütleb, et ta on endiselt ideoloogiline Nõukogude monument. Kumma poole te siin muuseumis kaldute?

Krista Sarv: Siin on kaks selgelt välja toodud narratiivi, võib-olla on neid isegi rohkem. See kõik on märk sellest, et see ala on jäänud natukene ripakile, ja see annab võimaluse sellega käituda, kuidas parasjagu on kellelgi vaja. Siin ongi muuseumitel oma roll – võimalus sellised kohad depolitiseerida ja haarata nad oma põhitegevusse, mis on probleemide lahendamine ja seletamine.