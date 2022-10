Selgusid Kristjan Raua preemia laureaadid

Terje Ojaver (1955) on õppinud skulptuuri Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (MA, 1985). Ta on olnud Eesti Kujurite Ühenduse juhatuses aastatel 2005–2015, õpetab Eesti Kunsti-akadeemias, on õpetanud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis joonistamist, vormiõpetust ja installatsiooni. Alates 1991. aastast on osalenud mitmetel skulptuurisümpoosionitel Eestis ja Euroopas. Teda on auhinnatud Eesti Vabariigi kultuuristipendiumiga (1994) ja Eesti Kultuurkapitali aastapreemiaga (1999).

Lembit Sarapuu – vääramatu sõltumatuse eest maalikunstniku ja mõtlejana.

Lembit Sarapuu elu on täitnud kuuskümmend loominguliselt aktiivset aastat, ta võib vaatajat ärritada või panna endast vaimustuma, kuid tema looming ei jäta kedagi ükskõikseks. Lembit Sarapuu on kahtlemata väga eripärane isiksus ja kunstnik. Sarapuud inspireerivad nii harrastuskunstnike kui ka vararenessansiaegsete meistrite teosed, aga ka maastikud, aktid ja olustikupildid. Sarapuu ehitab loomingus vaimukat ja iroonilist omailma, milles on koht nii romantikale, argipäevale kui ka seksuaalsetele, brutaalsetele ja mütoloogilistele süžeedele.

Maalikunstnik Lembit Sarapuu (1930) on kunstihariduse omandanud Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis aastatel 1955–1961. Lembit Sarapuu teosed kuuluvad mitmetesse erakollektsioonidesse ja muuseumidesse ning teda on autasustatud Kristjan Raua nimelise kunstipreemiaga (1988), Eesti Vabariigi kultuuripreemiaga (1996), Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2001) ja Konrad Mäe medaliga (2010).

Ludmilla Siim. Jaak Kangilaski portree (1973). Foto: Repro, Muis

Ludmilla Siim ‒ pikaaegse väljapaistva loomingulise tegevuse eest kunstniku ja õppejõuna.