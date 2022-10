AK ⟩ Rumeeniast, vampiiridest ja polüamooriast

Minu jaoks on raamatu autor Tiina Sööt tuttav eelkõige etenduskunstniku ja lavastajana. See, et tema elukohaks on juba aastaid Rumeenia, oli mulle üllatus. (Nagu ka see, milline kihk tekkis pärast raamatu lugemist ise Rumeeniasse sõita.)

«Bukarest on kõige ilusam linn, mida näinud olen, kuid kohalikud seda ei usu,» alustab autor esimest peatükki. Rumeenlased imestavad, miks ta on otsustanud just sinna kolida. See meenutab mulle alalist üllatust, kui mõni Eestisse pikemaks jäänud välismaalane meie riiki kiidab. Jah, ma ise armastan Eestit ja elan siin, aga kummatigi on mul raske kõrvaltpilguga näha, miks keegi teine siin pikemalt olla tahab.

Tiina Söödi kirjeldustes Rumeenia traditsioonidest, Eestiga sarnastest lähiajaloo traumadest, ebausust, kommunismijärgsest mittetoimivast ühiskonnast on mahlakat võlu. Juttudel Bukaresti elanike leidlikkusest, kuidas mittetoimiva infrastruktuuri ja ametiasutuste kiuste elu toimima saada, on kafkalikku absurdi. Elektrikatkestusi ja sooja vee kadumist ära hoida ei saa, aga äpi selleks, et teada, millal seesamane soe vesi võiks tagasi tulla, saab ju ometigi teha. Ja nii edasi.