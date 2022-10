AK ⟩ Pedofiilia on pedofiilia, selles pole midagi poeetilist!

Vanessa Springora «Nõusolekust» on pigem keerukas rääkida ilukirjanduslikus kontekstis. «Nõusolek» on autobiograafiline, üsna väheste sõnadega, ent teravalt kirjutatud, aga selle suurim mõju ei peitu hoopiski selle kirjanduslikus väljundis, vaid sotsiaalses ja ühiskondlikus järelkajas. Laiaulatusliku ja avaliku debati järelkajana, mis suuresti oli «Nõusolekust» ajendatud, võeti Prantsusmaal vastu seadusemuudatus, mis ei võimalda pedofiiliat enam määratleda kui seksuaalset ahistamist. Pedofiilia on pedofiilia.

Springora 2020. aastal prantsuse keeles ilmunud romaan räägib loo Springorast endast – uudishimulikust kirjandushuvilisest tüdrukust, keda kutsutakse lihtsalt V. Veel enne, kui esimene faas V. elust lõpeb, kuulutab ta: «Sestsaati kui isa meie elust välja astus, olin meeleheitlikult hakanud otsima meeste tähelepanu» (lk 28). See ühtaegu järsk ja ennastmääratlev avaldus on tagasivaatavalt enese suhtes julm, sest nagu Springora hiljem osutab: kogenud pedofiili instinktide vastu oli ta oma teadmatuse ja tähelepanuvajaduse tõttu relvitu ning Matzneff tuvastas tüdruku kohe kerge saagina.

Keerulise lapsepõlve järel isata jäänud V. kolib emaga Pariisi kirjandusringkonda, kus Matzneff oli imetletud. Ema, kes Springora ülestunnistuses on samavõrd naiivne kui heakskiitu otsiv (sarnaselt V.-ga otsis emagi seda meestelt ja võimalikelt isafiguuridelt), oli ehk isegi üleliia meelitatud, et Matzneff neist üldse huvitatud oli, esialgu ekslikult arvates, et tähelepanu on peaasjalikult suunatud talle, mitte V.-le. See lõi ootamatult soodsa keskkonna, kus Matzneffi värdjalikud fantaasiad ja hälbed vohada said ning keegi ei saanud teda takistada.