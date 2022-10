NÄDALA FILM ⟩ Mõrvamüsteeriumi lahendab Agatha Christie isiklikult

Seesama Christie on täiuseni lihvinud klassikalise krimiloo struktuuri. Kõik osalised viibivad piiratud ruumis, neid tutvustatakse lugejale koos taustalugudega. Siis tapetakse kohalviibijatest kõige ebameeldivam tüüp ära ja ennäe, kõigil on korraga nii motiiv kui võimalus. Kohal viibiv detektiiv kutsub kõik ühte tuppa kokku ja paljastabki mõrtsuka.

Nii seletab krimižanri meile Londonis viibiv Ameerika filmirežissöör Leo Kopernick. Parasjagu on 1953. aasta ja Londoni West Endi teatris tähistatakse Agatha Christie «Hiirelõksu» 100. etendust. See tuli pärismaailmas lavale 1952. aastal ja kuuldavasti mängitakse siiani edukalt, niisiis on tegu näidendiga, mis selles kategoorias vist maailmarekordit hoiab.