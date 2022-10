NÄDALA PLAAT ⟩ Debüüt viib ebamugavustsoonist välja

Tuuli Pruul on õppinud jazz’i Heino Elleri muusikakoolis, muusikaproduktsiooni ja kaasaegset kompositsiooni Georg Otsa muusikakoolis. Ta on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia magistriõppe pedagoogika erialal ja veetis aasta Rootsis Malmö Muusikaakadeemias, täiendades end laulukirjutamise ja arranžeerimise erialal. Nii et lisaks andele on olemas korralik tehniline pagas ning seda on ka kenasti kuulda.