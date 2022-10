NÄDALA SERIAAL ⟩ «Tähtede sõda» võrsub väikestel ekraanidel uuele elule

Suurema osa vaatajate jaoks võib tänaseks osutuda keeruliseks kõiki neid seiklusi kaugel-kaugel asuva galaktika aja- või ruumiteljele paigutada. «Andor» on eellugu Gareth Edwardsi 2016. aasta eraldiseisvale linaloole «Rogue One: Tähesõdade lugu», mis on omakorda vahetu eellugu 1977. aastal linastunud esimesele, tänaseks episoodinumbriga neli tuntud «Tähtede sõjale», paigutudes selle ja kolmanda episoodi «Sithi kättemaks» vahele. Jõuate veel jälgida?