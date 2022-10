GALERII ⟩ Ungari Fotokuu peanäituseks on Juhan Kuusi retrospektiiv

Tegu on esimese korraga, mil fotograafi töid Ungaris näidatakse. Ungari Fotograafide Assotsiatsiooni korraldatav Ungari Fotokuu on sealse fotograafia üks suurmaid ja rikkalikumaid fotoüritusi. Pärast eelmiste aastate näitusi, kus esitleti selliste maailmakuulsate fotograafide nagu Weegee, Nobuyoshi Araki, Robert Doisneau ja Margaret Watkinsi töid, esitleb festivali peanäitus kohalikule publikule Mai Manó fotomajas näitust pealkirjaga «Vahetu ajalugu - Juhan Kuusi looming» .

Mai Mano fotomaja kuraator Endre Cerna lisas, et Juhani võimsad ja raevukad pildid meenutavad ohjeldamatut, kuid sügavalt humaanset isiksust, kelle kriitiline vaade Lõuna-Aafrika ajalukku ja ühiskonnale on üks olulisemaid. Ta loodab, et ka Budapesti publik hindab tema silmapaistvat loomingut, sest see on ajatu vaade radikaalsele perioodile minevikus, mida me ei tohi unustada.