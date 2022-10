Eesti Draamateatris esietendub laupäeval «Meister Solness»

Henrik Ibseni klassikalisest näidendist «Ehitusmeister Solness» inspireeritud lavalugu räägib tunnustatud arhitektist Halvard Solnessist, kes soovib oma karjääri suursuguselt lõpetada ning ehitada midagi, millest ta on unistanud kogu elu – linna kõrgeima torni. Ehitus on alanud, aga läheb plaanitust tunduvalt kallimaks ja ähvardab Solnesside pereettevõtte pankrotti ajada. Vanameister on otsustanud ehituse maksku mis maksab lõpuni viia. Solnessi poeg Ragnar ihkab isa varjust välja rabeleda ja end teostada iseseisva arhitektina, Solnessi abikaasa Aline püüab aga perekonda ühe katuse all koos hoida.