Ansambel Shelton San alustab Pärnust plaadiesitlustuuri

Shelton Sani uus, 5 looga ja napilt 16-minuti pikkune EP-album. mis ilmub nii vinüüli, CD kui digialbumi kujul, räägib kuulajale inimsuhetest ja loodusest. Pea kõik laulusõnad on kirjutanud Valter Nõmm, osaliselt ka oma vanavanaema tekstidest inspireerituna. Laulu «Dead Chicks» sõnad kirjutas Mari Peegel.

Reede õhtul Wundebari-nimelises Pärnu lokaalis toimuval plaadiesitluskontserdil astuvad lisaks Shelton Sanile üles ka The Satones ning DJ-de duo Dick Sandwich & Wrong Hotel.

«Pärnu kontserdi teeb eriliseks veel see asjaolu, et me pole oma 20-aastase tegutsemise jooksul selles linnas veel kordagi esinenud,» märkis Valter Nõmm.