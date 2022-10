Erkki-Sven Tüüri ulatuslik teos tuleb Portugalis esiettekandele

Erkki-Sven Tüür: «Alustasin kirjutamist veebruaris 2020, aga 24. veebruaril muutus kõik. Venemaa kallaletung Ukrainale viis mind nii rööpast välja, et ma ei suutnud mitu nädalat selle teosega edasi liikuda. Alles siis, kui olin ühe päeva jooksul kirjutanud ukrainakeelse a cappella koorilaulu «Ukrainale», sain naaseda selle partituuri juurde. Aga ikkagi oli kogu kontekst muutunud ja nüüd peegeldas see helimaailm väga otseselt mu emotsionaalset seotust sõjasündmustega Ukrainas.

Ses mõttes on see 6-osaline tsükkel võrreldes enamikuga mu kirjutatust väga erinev, olles selgelt programmiline muusika. Selleski on seotus omaaegsete progebändide ulatuslike kompositsioonidega, mis enamalt jaolt olid programmilised helipoeemid. Ka väljendus igasuguse sõjalise agressiooni vastane hoiak (marsimotiivide kasutamine nii King Crimsoni kui Emerson, Lake and Palmeri erinevatel albumitel mõjus lausa kuratliku musta jõu kirjeldusena) nende muusikas, kindlasti peamiselt Vietnami sõjaga seoses.»