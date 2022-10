360 kraadi kaamost ja kadu

Sõnad kukuvad surnult maha?

«Minu venna keha» on ajalooline romaan par excellence, aga isikupäraste lisadega stiilis ning autoripositsioonis. See ei paku mitte üksnes ajaloolisi fakte fantaasia kastmes, vaid ühtlasi ka ilukirjandust – tugeva rõhuga selle liitsõna esimesel poolel.

Luuk tõestab, et koledatest asjadest on võimalik kirjutada kaunilt ja nõtkelt, vältides sealjuures edukalt ohtu hakata ajaloolisi õudusi moraalselt lubamatul moel estetiseerima. Või mis veel hullem: kasutama neid odava, ent atraktiivse ja kvaliteetse toorainena, nagu seda teeb ühtaegu õndsal ja küünilisel moel pealiskaudne massikultuur. (Tunnistagem, et enamik ajaloolisi sõjafilme ning vastavateemalisi žanriromaane on puhtakujuline meelelahutus, eelkäijate kannatuste täiesti empaatiavaba kaubastamine, mida iseloomustab nii moraalses kui emotsionaalses plaanis silmatorkavalt sageli läbitunnetamata autoripositsioon).