Kadri-Ann Sumera esitleb oma uut romaani «Basiliski lapsed»

Raamatupidaja, ooperilaulja, näitleja, saientoloog, kristallijumalanna, noorteadlane, looduskaitsja – need seitse põhitegelast astuvad lugeja ette Kadri-Ann Sumera romaanis «Basiliski lapsed». Töökad ja tublid, ka võimekust jagub, kellele enam, kellele vähem, kuid lisaks on neil üks ühisjoon – nad püüavad alati astuda õiget rada ning on valmis selle nimel pingutama. Ent paraku ei astu maailm tihtilugu sedasama rada ning meie tegelastel ei jää muud üle, kui võidelda lakkamatult tuuleveskitega.

«Basiliski lapsed» laseb sisse piiluda mitmesse eri eluvaldkonda – ooperimaailma intriigidesse, maagiliste kivide ja kristallide särasse, looduskaitsja argipäeva … Dramaatilistele, paiguti traagilistele sündmustele keeratakse mõnigi kord veel humoorikas lisavint peale. See on viimase aja sündmuste parimaid kunstilisi kajastusi. See on raamat süvenevast teineteisemõistmatusest ja empaatia kadumisest – tänapäeva diagnoos.