Kanuti Gildi SAALis esietendub Paavo Piigi lavastus «...Eetika»

Autori ja lavastaja Paavo Piigi sõnul algas «…Eetika» aimdusest, et avalik ruum, kus me saame rääkida õigest ja valest, muutub järjest ahtamaks. «Ühelt poolt tungib peale poliitikute seas armastatud legalistlik arusaam, et kõik, mis ei ole seadusega keelatud, ongi lubatud. Teiselt poolt kehtestab end liberalistlik maailmapilt, mille järgi on igal inimesel õigus disainida oma elu mistahes moraalikoodeksist lähtuvalt.» Piigi sõnul hakkas ta otsima viisi, kuidas seda maad tagasi võita ehk kuidas uuesti eetikast rääkida. «Otsingud jätkuvad,» kinnitas Paavo Piik.