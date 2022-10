Tartu Folgiklubi seekordne külaline on laulja Peeter Tooma.

Peeter Tooma on laulja, aga väga tuntud on ka ainuüksi tema hääl. Ta lõpetas 1972 Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri, on töötanud režissööri ja kultuuriprogrammi juhina Eesti Televisioonis, õppejõuna lavakunstikateedris, Concordia meediakoolis, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis, ajakirjanikuna ajalehes Sirp ja Vasar ja ajakirjas Teater. Muusika. Kino.