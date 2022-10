Queeni uus lugu: nii depressiivset Queeni ei mäletagi

Kuigi lõpliku kinnituse haigusest sai laulja 1987. aasta kevadel, olid varasemad vihjed ilmselged. 1985. aasta suvise Queeni tipphetkeks peetava Live Aidi ajal oli ta juba nii haige, et arstid keelasid tal kehva tervise tõttu lavale minna, ja esinemisjärgsed fotod kinnitavad, et ta andis 20 minutiga endast kõik ja enamgi veel. Kui Freddie tuntud hiti «Radio Gaga» ajal käe välja sirutas, nägi terve maailm ka tema käsivarrel asuvat sinikat. Ja ometigi ei küsinud keegi siis, mis Freddiel viga on.