ARVUSTUS ⟩ Variuse teatri saatusejaatus

Lavastus puudutab aega ja vaataja hinge tundlikult, ­jõuliselt, emotsionaalselt. Kaasaelamist võimendas vahetult esietendusele eelnenud pressiteade, et tegu on Variuse viimase lavastuse ja ­isegi viimaste etendustega, et teater tõmbab sellega oma 35 tegevusaastale joone alla.