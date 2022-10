INTERVJUU ⟩ Dramaturg Mehis Pihla: lavale ma ei kipu, pigem istun õhtul kodus ja kirjutan midagi uut

Mehis Pihla sõnul ei ole kaasajastamine iseenesest eesmärk: eesmärk on leida see inimlik essents, millega saaks samastuda, mis inimesi kõnetaks ja käivitaks. FOTO: Raul Mee

Laupäeval esietendus Eesti Draamateatris Mehis Pihla lavastus «Meister Solness», mis räägib loo tunnustatud arhitektist Halvard Solnessist, kes soovib oma karjääri suursuguselt lõpetada ning ehitada midagi, millest ta on unistanud kogu elu – linna kõrgeima torni. Hendrik Ibseni klassikalisest näidendist inspireeritud loos on Mehis Pihla sõnul säilinud aga vaid paar lauset, et esile saaks tulla lavastuse inimlik tuum ja universaalne sõnum. See on see, mida dramaturg ka muidu kirjutades otsib: leida asju, mis kõnetaks ja puudutaks.