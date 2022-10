RÄPITÄHT RUSUDES ⟩ Kuidas skandaalne Kanye West endale vee peale tõmbas

Kanye West on avaldanud julgelt toetust Donald Trumpile.

Oma hiilgeaegadel mitu hittalbumit üllitanud räppari Kanye Westiga on lõpetanud sidemed filmitootja MRC, kes tegi Westist valmis terve dokumentaalfilmi. Intervjuudes on West nimelt rõhutanud enda sügavalt antisemiitlikke vaateid ning tõmmanud endale sellega kaela avaliku pahameele ning väärtuslike töösuhete katkemise, vahendab The Guardian.