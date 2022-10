Luulekogu, mis sobib süldi ja sushi vahele

Eks Hooandja tulemuste põhjal saan teada, kas lootust üldse juurde on vaja. Kui siiski on vaja, siis lasen kogutud raha eest kujundada ja trükkida 300 sisukat luuleraamatut, mis on otsast otsani ajatut tõde täis.

Ise veidi kahtlesin, kas kirjapandud vaatlused on ikka puhas luule ja tõde, kuid asjatundjad Karl Martin Sinijärv ja (:)Kivisildnik kinnitasid, et on. Mis polnud, seda nad toimetasid, et luulesõpradeni jõuaks eranditult tõene sisu.