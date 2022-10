KULTUURIS KUUM ⟩ Väsimatu Robert Linna rokib end Elephants from Neptune'is hingetuks

Tegusamast tegusam Robert Linna jagab oma lauluhäält Elephants from Neptune'i ja Lexsoul Dancemachine'i vahel.

Postimehe kultuuritoimetuse taskuhäälingus «Kultuuris kuum» räägib ajakirjanik Ralf Sauter muusik Robert Linnaga, kes laulab ja mängib kitarri rokkbändis Elephants from Neptune. Elephants üllitas just uhiuue albumi «Boogieland», mille Tallinna esitluskontsert toimub 18. novembri õhtul Kinomajas. Ühel õnnelikul «Kultuuris kuum» kuulajal on kergesti võimalik võita esitluskontserdile kaks piletit!