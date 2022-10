ARVUSTUS ⟩ Taylor Swifti uus album: üleelusuuruses staari kesköised mõtisklused

«Midnights» on Swifti kümnes stuudioalbum ning oma sisult on see üpriski retrospektiivne – kes Swifti varasema loominguga kursis pole, võib albumit kuulates sellest üsnagi hea ülevaate saada (kahjuks või õnneks pole muusikut staaristaatusesse tõstnud kantrimuusikast sel kogumikul aga haisugi).