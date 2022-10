INTERVJUU ⟩ Svetlana Loboda: Tallinnasse tulen koos ema ja tütrega

Reedel annab Tallinnas Alexela kontserdisaalis heategevusliku kontserdi Ukraina artist Svetlana Loboda. Ta ei tule Eestisse üksinda, vaid koos ema ja tütrega. Millise pöörde on tema elu viimasel ajal võtnud? Kas ta on kunagi mõelnud ka sellele, et kolida Eestisse?