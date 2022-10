KANGE KODUMAINE KRAAM ⟩ Metalbänd Surgent avaldas vägeva muusikavideo

Surgenti teine videosingel «Blood Offering» on inspireeritud mesoameerika ohverdamisrituaalidest, kus Kristel Sergo illustreeritud ja Grete-Liisa Sihveri animeeritud videos on võimalik näha nendest kultuuridest pärit erinevat sümboolikat.

Loo peategelasele on lubatud jumalust läbi verise rituaali, kuid ta mõistab ohverduslaual, et tema olemus on kõigist lubadustest hoolimata tähtsusetu.