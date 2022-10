Uut toimetuse fonoteegis: kas ilmunud on aasta parim kodumaine plaat?

Arctic Monkeys, «The Car», 4/5

Arctic Monkeysi seitsmes täispikk stuudioalbum «The Car» on kahtlemata võimas album: see on justkui omanäoline autosõit, mis on täis kõrvalepõikeid, ekslemist, ummikusse jõudmist ja tee kaotamist, et siis lõpuks õigele teele tagasi jõuda. Selles mõttes on «The Car» isegi filmilik album, mis jutustab omaette lugu armastusest, igatsusest, kõhklustest ja pettumusest, milleni jõudmine võib olla keerukas nii elus kui ka filmis.