Kui kingad jalas püsiksid – tänapäeva dramaturgia Rakvere laval

Taago Tubina lavastatud «Ajurünnak» ei ole lihtne tükk, seda pole ka näidend ise. Esiteks ei toimu näidendis peaaegu midagi, inimesed tegutsevad suletud ruumis, räägivad, vahel harva ka vaikivad. Ainus tegevus on millegi tahvlile joonistamine. Tekst on keeruline.

Näidend räägib suurfirma kontoris toimuvast koosolekust, konsultantide meeskonna ajurünnakust, mille eesmärk on pooleteise tunniga sõnastada lahendus salapärase tellija ülesandele. Viis näitlejat, kellest laval on peamiselt neli. Üks naine, kolm meest.

Lavakujundus on Kristjan Suitsule iseloomulikult korrastatud värviline tervik. Vaataja ees on büroohoone nõupidamisruum, olles äravahetamiseni sarnane mõne teisega. Et tõepärasus oleks suurem, on isegi koopiamasin-printer kogu oma hallis inetuses laval.