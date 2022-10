Põrgu – see on teised inimesed!?

Tegelane, kel on rohud võtmata?

Tammsaare «Põrgupõhja uus Vanapagan» on olnud minu jaoks seni ühtaegu nii väljakutse kui probleem. Ja seda peamiselt oma allegoorilisuse astme poolest, tingituna viisist, kuidas see põimib paradoksidel surfates omavahel argist ja mütoloogilist (Vanapaganast humanist, märter, messias ja usukannataja!) ning seab kristliku mütoloogia tões ja vaimus oma jälgimise ning mõistmise eelduseks usu lunastuse ja õndsaks saamise võimalikkusesse ja vajalikkusesse.

Tunnistan häbiga, et minul, kujutlusvõimetul materialistil, on seda usku seni pidevalt nappinud. Ning seega tundub inimsootsiumis ringi liikuv tegelane, kes peab ja nimetab end Vanapaganaks ning soovib iga hinna eest õndsaks saada, mulle ikka pelgalt tavalise kodanikuna, kelle isiksusehäirel on väga isikupäraselt teoloogiline ja teatraalne ilmnemiskuju ning kel on jäänud teatud retseptiravimid kas võtmata või arstide poolt välja kirjutamata.