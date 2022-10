Džässkitarrist Peter Bernstein: bändi kokku panna on nagu pidu korraldada

Kumu auditooriumis esineb 29. oktoobril New Yorgist pärit džässkitarrist Peter Bernstein oma kvartetiga, kuhu kuuluvad veel klaverimängija Sullivan Fortner, bassimängija Doug Weiss ja trummar Roberto Gatto. Džäss on Bernsteini mitukümmend aastat eluteed mööda juhatanud. Nagu leiavad paljud džässifännid, mõistab ka Bernstein, et džäss on lõputu ja sügav nagu ookean.