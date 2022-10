«Pätsi peade» eest maksti 13 050 eurot

Noorte kunstike oksjoniformaat on pärit aastast 2009, mil Tartu Loomemajanduskeskus selle algatas. Eesmärgiga pakkuda õrnas loomeeas kunstnikele pisutki nähtavust ja sissetulekut teoste müügi näol. Tänasel oksjonil tuleb enampakkumisele 81 teost sama suurelt hulgalt kunstnikelt. Esinesed 56 kunstiteost tulevad pakkumisele nii saali- kui veebioksjonil ja viimased 25 tööd on pakkumisel vaid internetiostjatele. Seniste oksjonite kõige kallim müüdud kunstiteos on olnud Edward von Lõnguse «President Pätsi mitu nägu», mis vahetas omanikku 13 050 euro eest aastal 2018.