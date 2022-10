Sven Grünbergi muusikaga film linastub PÖFFi uhiuues programmis

- „Suna kahevahel” (Suna), rež Çiğdem Sezgin (Türgi-Hispaania-Bulgaaria)

- „Hommikune orgasm” (In the Morning of la Petite Mort), rež Yu-Lin Wang (Taiwan)

- „Ärata mind” (Zbudi me), rež Marko Šantić (Sloveenia-Horvaatia-Serbia)

- „Meist, kuid mitte ainult” (About Us But Not About Us), rež Jun Robles Lana (Filipiinid)

- „Roxy”, rež Dito Tsintsadze (Saksamaa-Gruusia-Belgia)

- „Lastetu küla” (Sonsuz), rež Reza Jamali (Iraan)

- „Kirjutaja. Kunstnik. Piraat. Kuningas” (Typist Artist Pirate King), rež Carol Morley (Ühendkuningriik)

- „Räägime vihkamisest” (Conversaciones sobre el odio), rež Vera Fogwill ja Diego Martínez (Hispaania-Argentina)

- „Toatüdruk” (Sluzka), rež Mariana Čengel Solčanská (Slovakkia-Tšehhi)

- „Kondimurdjad” (Spaccaossa), rež Vincenzo Pirrotta (Itaalia)

- „Noored süütajad” (The Young Arsonists), rež Sheila Pye (Kanada)

- „Seltsimees Zilo tõus ja langus” (Shkelqimi dhe renia e shokut Zylo), rež Fatmir Koçi (Albaania-Kosovo-Iirimaa)

- „Hea inimene” (The Good Person), rež Eitan Anner (Iisrael)