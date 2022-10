Otseülekanne: kui kõrgele tõusevad hinnad noorte kunsti oksjonil tänavu?

Reedel 28. oktoobril kell 19 toimub Fotografiskas Osta Noort Kunsti Oksjon, kus tuleb müüki 81 kunstiteost sama suurelt hulgalt kunstnikelt, kel vanust alla 40 eluaasta. Noorte kunstnike oksjonite võlu kunstihuviliste seas on peitunud selles, et suurel hulgal enampakkumisel olevate teoste autorite nimedest pole veel tuntud ning ostjaid saavad langetada otsuse vaid kunstiteose meeldivuse järgi. Samas on ka nende seas olemas tuleviku talendid ja šedöövrid, mida kunagi kalli raha eest taga aetakse.