400 000 eurot kirjanike kaukasse juurde: autorihüvitusfondi eelarve paisus

«Selleks, et Eesti kirjanikud oleks enam väärtustatud, suurendame järgmises riigieelarves Autorihüvitusfondi eelarvet. Eri osapoolte vahel oleme saavutanud konsensuse, et see lisaressurss läheb suuremas osas laenutushüvitiseks. Tänu Autorihüvitusfondile jõuab tasu kõige õiglasemalt neile autoritele, keda inimesed loevad ja laenutavad. Kindlasti väärivad meie kirjandusvaldkonna inimesed veelgi suuremat tasu tehtud töö eest, selle nimel peab töö jätkuma» ütles kultuuriminister Piret Hartman.