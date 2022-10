Saksa elektro-titaanid tulevad: Eestis esineb sündipopi suurkuju

Järgmise aasta 27. oktoobril annab Alexela Kontserdimajas tuuri «Rewind to the Future and Goodbye» raames kontserdi Saksa süntpopi legend Camouflage, keda tuntakse lugude «The Great Commandment», «Love Is a Shield», «Suspicious Love», «Bad News», «X-Ray» ja «Me and You» järgi. Camouflage on välja andnud kokku 8 stuudioalbumit, neist viimane «Greyscale» ilmus 2015. aastal.