NÄDALA PLAAT ⟩ Arktiliste ahvide salaauto

See on üks nendest harvadest albumitest, mis haaravad kuulaja oma pehmesse embusse juba esimestest arglikest, ent samas enesekindlatest trummilöökidest ega taha kuidagi lahti lasta ka siis, kui on vaibunud finaalpala viimased unelevad viiulid. Veel napilt kümmekond aastat tagasi mürisesid Arctic Monkeysi bassid nagu maavärin ning kitarririfid mõjusid elektrišokina. Massiivmüraperiood on nüüd möödas. Arctic Monkeys on läbinud metamorfoosi.