PIINLIK AVASTUS ⟩ Mondriani maal on 75 aastat valepidi seinal rippunud

Punase, kollase, musta ja sinise teibiga loodud teos pandi New Yorgi moodsa kunsti muuseumis 1945. aastal üles. Alates 1980. aastast on see aga välja pandud Düsseldorfis Saksamaal.

Aastakümneid on teos rippunud seinal sedapidi, et teibiribad tihenevad selle allosas. Kuraator Susanne Meyer-Büser avastas põhjalikuma uurimise käigus, et pilt on valepidi seinal, sest tihedamalt kleebitud teibiread tähistavad pimedat taevast ning peaks seega teose ülaosas olema.

«Kui ma seda teistele kuraatoritele mainisin, siis taipasime kõik, et see on tegelikult ilmselge. Ma olen sada protsenti kindel, et pilt on valepidi seinal.»

Kunstnik Piet Mondrian suri 1944. aastal. Foto: Wikimedia Commons

Seda järeldust kinnitab vana foto Mondriani stuudiost, mis tehti mõni päev enne kunstniku surma ning avaldati Ameerika ajakirjas Town and Country 1944. aasta juunis. Sellel fotol märkab stuudios sedasama maali, mis seisab teistpidi, kui seda aastakümneid muuseumides on näidatud.

«Kas keegi tegi vea, kui keegi selle New Yorgi moodsa kunsti muuseumis kastist välja tõstis? Kas keegi oli transportimisel lohakas?» imestas kuraator. «Võimatu öelda.»