DR KÕRV KUULAB ⟩ Täiusliku heli otsingul: võimekas nagu mõni Saksa sportauto

Lühendil BS pole mudelinimes mitte mingit pistmist pullide ega nende väljaheidetega. Sellega tähistab Elac lihtsalt, et tegu on riiulikõlaritega (Book Shelf), et eristada neid suurematest 400-seeria põrandakõlaritest (Floor Standing) FS 408 ja FS 409. Rõhutan jällegi, et ükski nn riiulikõlar pole ette nähtud riiulisse panemiseks, vaid ikka eraldi kõlarijalale.