AK ⟩ Olev Remsu: vaikimine ei ole alati kuld

Te olete avaldamissageduse järgi ilmselt jätkuvalt üks Eesti produktiivsemaid kirjanikke, kuid viimastel aastatel olete lugejate ette paisanud peamiselt publitsistikat. Kas käimasolev aeg – kõik need erinevad kriisid: koroonakarantiinid, sõjad jne – pole olnud ilukirjanduse kirjutamiseks soodsad?

Muidugi oleks etem sada aastat vaikida ja siis öelda hoobilt välja see, mis teeb kuulsaks ja rikkaks. Aga jään oma liistude juurde… Mus tekib lihtsalt tuline soov anda mõne asja kohta teada oma otsearvamus, nii on see alati olnud ning koroonal ja sõjal pole siin tähtsust. Ilukirjanduseks olen püüdnud lihvida hingelisemad ja sügavamad, päevapoliitikast lahus teemasid, nende sisetunnetamine nõuab distantsi ja meelerahu.