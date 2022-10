AK ⟩ Elu on parim terapeut!

Tegelikult on need kõik lihtsalt lood, mille keerukusega on igaühel meist võimalik samastuda, läbi terapeudi pilgu, kes ise on teisele poole ust sattunud ja ootab oma vastuvõttu.

See on selles mõttes mõnusalt kirjutatud raamat, et see on justkui kõigile – oled sa terapeut või muidu vaimse tervise spetsialist, on sul kindlasti kuhjaga äratundmist ja muigamist. Kliendikogemusega lugejal on kindlasti veel enam äratundmisrõõmu ja kindel lugemissoovitus neile, kes tunnevad teraapia ees hirmu või siis skepsist. Südamlik, humoorikas, lihtne – ausalt ja ameerikalikult siiras.

Peategelane on kliiniline terapeut, kes oma lahkumineku ehmatuse ja valuga toimetulekuks vajab ise abi. On päris mõnus näha, kuidas keegi, kes justkui kõigest kõike teab, astub alla oma kõiketeadja aujärjelt ja peab hakkama päris algusest. Elus on ikka nii, et teistele oskame nõu anda, aga iseennast aidata ei olegi nii lihtne.

Tuleb välja, et terapeutidega on sama moodi, ka nemad on lihtsalt inimesed. Silmitsi oma kõhkluste, kahtluste ja hirmudega. Ja milline kergendus kujutleda seda justkui kõige targemat samas olukorras. Ka tema lahutab!