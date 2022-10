GALERII ⟩ Kultusfilmi staar Greg Sestero kohtus Eestis publikuga

Kui Greg Sestero 2000ndate alguses osales enda pikaaegse toanaabri Tommy Wiseau kirjutatud ja lavastatud draamas «Ruum», ei osanud ta arvata, et sellest kujuneb üks jaburamaid filme, mis kunagi tehtud. Aastate jooksul on «Ruum» kasvanud armastatud kultusfilmiks, millele annab kinnitust tõsiasi, et «Miracle Valley» ja «Ruumi» eriseanss müüdi Sõpruses välja. Sestero on kirjutanud «Ruumi» tegemisest raamatu «The Disaster Artist», mille põhjal valminud samanimelises filmis lõid kaasa James Franco ja Seth Rogen.