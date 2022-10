Avameelne Mihkel Raud: mul on kahju, et ma nooti ei tunne

Muusikaga on see häda, et erinevalt lennuki juhtimisest või haiguste ravimisest pole pillimängu vaja ilmtingimata õppida. See tähendab, et on vaja õppida muidugi, aga seda saab teha omal käel, omas tempos, oma süsteemiga ning oma tingimustel. Paljud ajaloo geniaalseimad popmuusikud on iseõppijad ja suurem osa laulukirjutajatest ei oska tegelikult kirjutadagi.

Tekstisõnumit oskab koostada muidugi iga popmuusik ja mõni saab isegi raamatuga hakkama, aga noodikirja tunnevad pigem vähesed. Viimasel ajal on solfedžoks nimetatav õpetus küll üha enam moodi läinud. Noored kidramehed panevad noodist nii, et silm ei pilgu. Mul jääb suu alati lahti, kui mõni verinoor tüüp loo veatuks esitamiseks vaid ühte läbimängu vajab.

Noodikirja tundmine on popiks läinud ühel praktilisel põhjusel. Nimelt mängivad tänapäeval kõik eesti muusikud kõikides eesti bändides. Iga vähegi hea pillimees on nii suures hinnas, et viimne kui laulja teda oma taustabändi tahab. Moodsas Eestis muusikast ära elamiseks ei jää muusikul aga muud üle, kui kõik pakkumised vastu võtta.